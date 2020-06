Le dominicain Éric de Clermont-Tonnerre nous parle de la "Fierté de l’espérance"

Pour le frère Éric de Clermont-Tonnerre, auteur de "Fierté de l’espérance" paru chez Salvator, « en spiritualité chrétienne, la connaissance de soi est inséparable de la connaissance de Dieu. Elle n'est pas principalement une prise de conscience psychologique ou morale. Il s'agit d'une connaissance théologale qui nous fait saisir notre identité de créature et d'enfant de Dieu. Elle ne consiste pas d'abord à porter notre regard sur nos péchés et nos blessures. Si elle se déploie dans l'intériorité, elle est pourtant sortie de soi et exode vers l'Autre et vers les autres. Cette connaissance, par conséquent, se réalise dans la relation. »