Le groupe Misaël

Georges Stoetzel

Co réalisateur de "Made in Pays de l’Ain" et "L’Ain vers l’Autre", Georges Stoezel préside RCF Pays de l'Ain. Retraité du secteur bancaire, il partage son temps libre entre RCF Pays de l'Ain, le Secours Catholique, sa paroisse, son jardin et le cyclo club dont il est membre.