Le Mercredi des Cendres

Carême



Le carême est une période de jeûne et d'abstinence de quarante jours que le catholicisme a instituée au ive siècle en référence aux quarante jours de jeûne de Jésus-Christ dans le désert1. Le jeûne est allégé les dimanches et le jour de l'Annonciation mais il n'est pas interrompu. Le carême se termine par une période de jeûne et de célébrations plus intenses, la Semaine Sainte.



Le carême est un temps de préparation à la commémoration de la Passion et de la Résurrection du Christ2. Dans les Laures, la Sainte Quarantaine est une période de jeûne dans la réclusion au désert et la solitude tandis que la Semaine sainte est un moment de jeûne tout différent dans la célébration communautaire des offices liturgiques3.



La période de Carême doit être, pour les fidèles, une période d'approfondissement, de prière et de détachement des biens matériels en préparation de la fête de Pâques ; en ce sens, le carême comporte une période de quarante jours durant lesquels l'alimentation devrait être plus frugale et en particulier les aliments animaux restreints. Selon le comput de l'Église latine, le carême dure quarante jours du mercredi des cendres au dimanche de Pâques. Dans les Églises de rite byzantin, le Carême est précédé d'une période de préparation appelée Petit Carême, laquelle se termine au dimanche de Carnaval. Le Carême proprement dit, appelé Grand Carême, dure du Lundi Pur au vendredi précédant le Samedi de Lazare et le dimanche des Rameaux. Les Églises de rite byzantin pratiquent également un second carême : le « Carême de Noël », du 15 novembre au 24 décembre4, ainsi que d'autres périodes plus courtes de jeûne qu'on appelle parfois abusivement « carême ». Pour les distinguer, les Églises d'Orient appellent Grand Carême le carême de Pâques qui précède l'Entrée du Christ à Jérusalem.