Le mot lumière (Luc 1, 67-79), Benedictus de Zacharie

Prière :

« Seigneur,

Je te rends grâce, avec Zacharie, de redécouvrir chaque jour avec le Benedictus, le sens profond de ma vie, de chaque vie humaine.

Sous ton regard et guidé par ta main, je saisis mieux le sens de l’Alliance que tu noues en permanence avec l’humanité.

Fidèle et miséricordieux, inlassablement Tu nous sauves, Tu nous libères, Tu nous guéris de nos aveuglements, conséquences de nos péchés et de notre ignorance.

Tu nous apportes la véritable lumière qui éclaire nos vies et nous guide sur le chemin de la Paix.

Aide-moi et aide-nous, Seigneur, à conserver au fond de nos cœurs cette lumière, à la

partager, pour qu’à notre tour nous puissions la porter à nos frères. »