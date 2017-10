Le patronage du Sacré Cœur à Mably

Premières vacances de Toussaint pour le patronage du Sacré Cœur

Un patronage tout récent puisqu’il a ouvert ses portes il y a tout juste deux mois dans les locaux du presbytère du Sacré Cœur, une des églises de la paroisse St Pierre des Mariniers (Roanne et Mably). Un démarrage tout en douceur mais avec beaucoup de joie et de confiance de la part des responsables, Hélène Marchant, la directrice et le Père Frédéric de Verchère, curé de la paroisse. Que fait-on au patronage du Sacré Cœur ? Les enfants jouent, chantent, bricolent, sont aidés pour leurs devoirs scolaires, prient, découvrent la foi chrétienne.

http://www.patronagesacrecoeur.fr



Deuxième numéro pour Points comme un

Ce magazine consacré à l'interreligieux et au fait religieux dans la cité est conçu depuis Lyon par Patrick Genet. Il présente le sommaire de ce deuxième opus à Jean-Baptiste Cocagne. Le magazine est disponible dans les librairies La Procure et Saint Paul à Lyon ou par abonnement sur le site web.

Les 500 ans de la Réforme

Petit focus sur les 500 ans de la Réforme et la réunification de l’église réformée à Lyon en 1938. Les héritiers français de Jean Calvin sont divisés depuis le synode de 1872. Alors pour essayer de trouver un compromis, l’Assemblée constituante de l’Église réformée de France se réunit à Lyon en avril 1938. Les explications d'Etienne Fouilloux, professeur émérite d'histoire de l'université Lumière Lyon 2.

AmpliFive, un coup de jeune dans le gospel

Une bande de cousins, d’amis et une chanteuse qui font de la musique ensemble depuis l’adolescence : ça donne AmpliFive ! Nathalie est une ancienne soliste de la fameuse chorale ‘Gospel Praise Family’ et sa voix aux accents indubitablement soul est bien à sa place au milieu des arrangements funk-pop virtuoses.