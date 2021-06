Le repos, les vacances, le sabbat

A l'approche de l'été, Paroles Protestantes vous propose un éclairage biblique et théologique sur ce temps spéficique des vacances. Celles ci

étant une création récente, nous partirons du sabbat et de ce qu'il nous invite à vivre aujourd'hui.

Cette émission est à plusieurs voix avec les témoignages de Christian ALAIN, curé de la paroisse Belle-Beille Lac-de-Maine ; Bernard DELÉPINE, pasteur de la communauté baptiste du Colombier, et Loïc DE PUTTER, pasteur de

l'église protestante unie d' Angers-Cholet.