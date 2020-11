Le sens des sacrements 1/2

Ils rythment la vie des fidèles catholiques, mais à quoi servent les sept sacrements ? Quel est leur sens, leur valeur ? Explications de Mgr Emmanuel Gobilliard.

[Dossier] Les sacrements, où Dieu donne sa force de vie - L'ordination, le mariage, le sacrement de réconciliation, le baptême, l'eucharistie, la confirmation et l'onction des malades constituent les sept sacrements de l'Église catholique. Un dossier pour découvrir le sens de chacun d'entre eux.

> Voir le dossier de RCF

"le grand sacrement, c'est l'église"

Avant tout, "le grand sacrement c'est l'Église", rappelle Mgr Emmanuel Gobilliard. "Le Seigneur a voulu passer par notre humanité, notre pauvreté, notre fragilité aussi, pour se donner." C'est d'ailleurs le sens de la fête de l'Ascension, où l'on célèbre l'élévation de Jésus au ciel : 40 jours après Pâques, "son mode de relation avec nous n'est plus le même, il est en relation avec nous par l'Église".

Dieu "choisit de passer par l'Église, de se donner, d'être en relation avec nous par l'Église", explique l'évêque. "Impossible donc de dire qu'on est en relation 'directe' avec le Père, on est en relation par Jésus Christ, toutes nos prières se disent comme cela... et cette prière passe par l'Église, par la médiation des uns et des autres". Et "vouloir être en relation directe avec le Seigneur, c'est peut-être être en relation avec soi-même ou bien rester autour de soi-même dans un cercle qui est personnel..."

Les liens entre les sept sacrements

Parfois on a tendance à "instrumentaliser tel sacrement", note Mgr Gobilliard, "en disant je revendique tel sacrement mais je ne crois pas à l'Église". Or, les sacrements sont liés les uns aux autres, de même que "le mariage on a besoin de l'eucharistie", "pour le sacrement des malades, on a besoin évidemment du baptême, qui réaffirme la mort et la résurrection du Christ, qui réaffirme le mystère pascal qui se vit en nous".