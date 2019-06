Le service de coopération au développement fête ses 60 ans

Au sommaire dans Vitamine C, nous nous intéresserons au compositeur et chef d'orchestre britannique John Ruter en concert exceptionnel à Lyon. Nous évoquons les 60 ans de l’association SCD, le service de coopération au développement avec Marie Bernadberoy, la directrice du SDC. Et on termine avec le titre En toi extrait de l’album du même nom et interprété par Jérémy Besnard.

Le SCD est une association lyonnaise mais c'est aussi le plus ancien organisme français de volontariat international de France. Le 15 juin prochain, le service de coopération au développement fêtera ses 60 ans d'engagement en Afrique, Amérique Latine et du Sud, Caraïbes, Asie, Proche-Orient et Europe Centrale et Orientale, auprès de partenaires responsables de structures de développement...

L'organisme compte près de 8000 volontaires engagés dans 60 pays. Mais le SCD s'engage aussi au niveau local avec notamment le développement de volontariat de réciprocité. Une initiative dont le SCD est pionnière en France.

Objectif : tisser davantage de liens de coopération plus équitables entre les pays en accueillant des volontaires étrangers en France... Par ailleurs, ses actions d'Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale viennent renforcer l'engagement des citoyens lyonnais. La journée du 15 juin sera l'occasion pour les volontaires et les partenaires du SCD de revisiter ces 60 ans d'engagement lors d'une journée festive aux Cartières, 36 Route de la Gare à Chaponost.