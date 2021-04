Anne-Françoise de Beaudrap, de CathoBel, a demandé à Christophe Herinckx quel est la place du Vatican dans l’Eglise. Le Saint-Siège et le Vatican, est-ce la même chose ? et si non, quelle est la fonction de l’un et de l’autre ? Qui trouve-t-on au Vatican, et pour quoi faire ? découvrez les réponses à ces quelques questions parmi d’autres, en écoutant cette émission.