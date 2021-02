LECTIO DIVINA "LE MAL OU SATAN"

L’Ancien comme le Nouveau Testament font de multiples allusions

au Diable, à Satan.

Satan le tentateur d’Adam et Eve dans la Genèse

De l'hébreu « haschatan », l’adversaire, l’accusateur auprès d’un tribunal,

Satan est dans la Tradition le chef des anges qui se sont rebellés contre

Dieu, devenant ainsi des anges déchus et des démons.

Dans la Genèse, premier livre du Pentateuque, qui est un récit littéraire

des origines du monde et une narration anthropomorphique très imagée,

c’est lui qui tente Adam et Ève au Paradis sous la forme d'un serpent...