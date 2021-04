Les 100 ans de l'école biblique de Jérusalem avec le Père Jacques Perennes

Les 100 ans de l'école biblique de Jérusalem : A la découverte de nos origines chrétiennes.

Pour nous parler de la ville Sainte et surtout de son histoire, nous avons le plaisir et la chance d'accueillir le Directeur de l'Ecole Biblique et Archéologique Française de Jérusalem, le Père Jacques Pèrennes, dominicain, ancien directeur du l'Institut Dominicain des Etudes Orientales du Caire et auteur de plusieurs ouvrages sur l'Orient dont un livre sur le Père Antonin Jausen et sur le Père Georges Anawati. Il a écrit aussi deux ouvrages sur Monseigneur Pierre Claverie, évêque d'Oran.