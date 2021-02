Les 7 laïcités françaises, d'après Jean Baubérot

Laïcité. C'est le mot que nous avons tous régulièrement à la bouche, brandi à tort et à travers pour parler de neutralité, pour dénoncer les ingérences, pour rejeter parfois aussi... Le Pasteur Olivier Raoul Duval vous propose aujourd'hui d'approfondir cette notion de Laïcité à partir du livre d'un des spécialiste de la question, Jean Baubérot, historien et sociologue, fondateur de la sociologie de la laïcité. Il a créé le Groupe Sociétés Religions laïcité (CNRS-EPHE) et a été titulaire de la chaire Histoire et sociologie de la laïcité à l'Ecole pratique des Hautes Etudes. En 2015 est sorti son libre : les 7 laïcités françaises, publié aux éditions Maison des Sciences de l'Homme.