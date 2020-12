Les Allumés de l'Avent - 2ème semaine

Emission Spéciale Les Allumés de l' Avent animée par Jean-Mathieu CHAMBON en compagnie de Nahtalie TESSON et Didier PINGAULT, équipiers territoriaux des Scouts et Guides de France, qui nous présentent l'opération Lumière de la Paix de Béthléèm. Et la chronique d'Angèle de Colibri pour ses trucs et astuces de l'Avent