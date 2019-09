Les aventuriers du quotidien - 26 septembre 2019 à 19:45

Tous les jeudis à 19h45

Comment concilier sa vie personnelle, sa vie professionnelle et sa foi chrétienne ? Pas si simple dans le monde aujourd’hui ! Dans cette nouvelle émission, Geoffroy d’Aillières et Marie-Camille de Williencourt nous donnent des clés de réflexion, issues de la pensée sociale chrétienne et illustrés par des exemples concrets.