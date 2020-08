Les chrétiens doivent-ils s’engager ensemble dans la conversion écologique ?

L’écologie, c’est-à-dire le souci de la planète, est désormais une priorité pour tous les hommes, et spécialement ceux des pays les plus riches, qui consomment le plus et émettent le plus de déchets. Comment les chrétiens peuvent-ils se mettre au travail et agir en commun ? Un label « Eglise Verte « a été mis au point par les différentes églises chrétiennes de notre pays pour donner une méthode commune pour une action au niveau des paroisses ou des communautés chrétiennes. Le 5 février dernier une réunion d’information sur le sujet avait lieu à Angers , à l’initiative de la paroisse réformée d’Angers-Cholet. Mathieu Calame, qui intervenait dans cette réunion, nous éclaire sur les enjeux de cette action, son esprit et ses modalités.