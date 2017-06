Les chrétiens et la construction européenne.

Rappelez-vous ! Il y a moins de deux mois, près d'un Français sur deux a voté pour un candidat voulant plus ou moins sortir de l'Europe. Et parmi les 11 prétendants dans cette élection présidentielle, on dénombrait une majorité d'europhobes et d'eurosceptiques.

On l'aurait donc échappé belle ? ...

Mais l'élection d'un européen convaincu à la tête de notre pays masque mal la crise existentielle profonde que traverse l'Union européenne, 60 ans après sa création : Brexit en Grande-Bretagne, replis nationalistes en Pologne, en Hongrie, Tchequie et ailleurs. Partout, c'est souvent le désamour entre l'opinion publique et les institutions de Bruxelles. Quant aux chrétiens, les sondages révèlent qu'ils restent, contre vents et marées, largement plus pro-européens que les autres citoyens... en France, du moins.

Quelles sont les raisons de cette europhilie, quasi génétique ? Y a t-il, cependant des différences entre catholiques, protestants, orthodoxes ? Peut-on parler aussi d' une identité chrétienne de l'Europe ? Enfin, quel rôle ont joué et peuvent jouer, à l'avenir, les Eglises, dans la construction européenne ?

Ce sont quelques unes des questions que nous allons aborder avec nos invités, dans cette seizième édition de Dialogue œcuménique sur Les chrétiens et la construction européenne.

- Côté catholique, Blandine Chelini, vous êtes professeur d'Histoire contemporaine à l'université Aix-Marseille. Spécialiste des religions et de l'Europe, Sciences Pô...

- Votre ancien collègue à la fac : Jean Gueit, recteur de la paroisse orthodoxe de Marseille.

- Pasteur Gill Daudé de l'Eglise protestante unie du Pays d'Aix.