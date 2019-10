Les chrétiens sont-ils politiquement hors-sol ?

Un an après Les Gilets jaunes, 6 mois après les conclusions du Grand Débat National, et alors que s'annonce les élections municipales en mars 2019, le théologien Roland Lacroix analyse au micro de Stéphane Tremblay ce passage de l'évangile de Mathieu où Jésus déclare : "Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu".