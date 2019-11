Les entreprises peuvent-elles contribuer à changer le monde ?

Certaines entreprises sont particulièrement conscientes de leur responsabilité pour rendre la société plus inclusive, c'est à dire où chacun trouve sa place. Esperancia regroupe des entreprises angevines qui soutiennent des associations oeuvrant pour accompagner des enfants et des jeunes jusqu'à leur insertion professionnelle. Vianney de Bagneaux, l'un des responsables d'Esperancia, décrit le concret et le sens de cette mission d d'avenir.