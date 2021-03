Les femmes et l'église catholique

Dans l’Église catholique romaine, l'ensemble du clergé, comprenant les diacres, les prêtres et les évêques, peut prêcher, enseigner, célébrer les baptêmes et les mariages et diriger des liturgies funéraires. Seuls les prêtres et les évêques peuvent célébrer les sacrements de l'Eucharistie, de la pénitence, de la confirmation et l'onction des malades. Les femmes n’y ont pas leur place.

Jésus, pourtant, était entouré de femmes qui l’ont suivi jusqu’aux pieds de la

croix. Elles seront les premiers témoins du tombeau vide et ce seront encore

elles qui iront en informer les Apôtres.

De même, Saint Paul est accompagné par un groupe de femmes, qui l’aideront dans sa mission de prédicateur et dont il cite leur nom en premier, sans celui de leur mari, ce qui est contraire aux usages.

Le pape François a exprimé, son souhait d’une réelle participation des laïcs,

particulièrement des femmes, à la vie de l’Église.

Le lundi 11 janvier 2021, il a modifié le Code de Droit canon en officialisant

l’accès des femmes laïques aux ministères du Lectorat, et de l’Acolytat.

Espérons l’accès des femmes au « sacerdoce ministériel », dans un esprit

de « service » et non de « pouvoir » et encore moins de « sacralité », très loin du « cléricalisme » rigide et coupé du peuple de Dieu.