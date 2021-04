Les Fils d'Abraham : l'interreligieux jusqu'en prison

LES CROYANTS QUI SE BOUGENT

Il est musulman : Abdel Malik Richard Duchaine est membre du conseil d'administration de l'association « Les Fils d'Abraham »

Elle est catholique : Christel Jenoudet en est la secrétaire

Au micro de Vitamine C, elle (Christel Jenoudet) présente l'association, qui œuvre pour toujours plus de dialogue et de paix entre les religions abrahamiques (bouddhistes et agnostiques sont aussi présents dans l'association), et il (Abdel Malik Richard Duchaine) explique la thématique de la visioconférence du dimanche 25 avril à 18h.

INSCRIPTIONS à la visio-conférence du 25/04 à l'adresse contact@fils-abraham.fr // Plus d'informations sur fils-abraham.fr et sur leur page Facebook

RETOUR SUR LA SEMAINE

Un tableau de la cathédrale Notre-Dame de Paris retrouvé à l'église Saint-Nicolas de Givors : écoutez l'intégrale de l'interview de Benoît Faure-Jarrosson, membre de la société d'histoire de Lyon, à l'origine de l'identification de l'œuvre :

L'AGENDA CHRÉTIEN

- jusqu'au 7 mai, exposition photo "À la rencontre Des Chrétiens d’Orient" à la basilique Saint-Bonaventure de Lyon, organisé par L’Œuvre d’Orient | infos sur saint-bonaventure.fr

- du 31 mai au 5 juin, pèlerinage diocésain à Lourdes : inscriptions jusqu'à début mai sur lyon.catholique.fr