Après avoir vu les sept sacrements, nous voulions terminer cette année par les funérailles chrétiennes. Nous commencerons par aborder l'évolution des funérailles depuis le Christ. Par quelques passages bibliques, nous verrons aussi l'importance accordée aux défunts dès le début de la tradition juive.

La seconde partie de l'émission sera consacrée à la préparation concrète de ces funérailles, à l'écoute des proches et de la famille. Nous soulignerons en quoi les paroles et les gestes posés sont ancrés dans la mort et la Résurrection du Christ, dans une perspective d'espérance.