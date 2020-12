Les gestes et paroles qui rythment les temps liturgiques

Les gestes rituels

La liturgie qui est "la célébration des mystères du Salut" est composée du calendrier mais aussi de gestes et de paroles qui ont une symbolique importante.

Comme le précise le Père Jean-Sébastien Tuloup, recteur de la cathédrale Saint-Jean à Lyon "on a chacun des gestes, des codes, une manière de se dire bonjour […] et bien dans l’Église c’est la même chose.

Il y a des gestes rituels qui nous rappellent ce que nous sommes et il y a des gestes qui manifestent la puissance de Dieu."

Couleurs, gestes et paroles

L’année liturgique est divisée en 4 couleurs qui ont toutes des symboliques différentes. Le violet qui est la couleur de l’attente. Le rouge peut lui, être associé au « feu de l’Esprit » de la Pentecôte ou au « sang des martyrs » explique le Père Tuloup. Le blanc ou doré, c’est la couleur de la fête et le vert celle « de l’espérance ». Les gestes, comme le signe de la Croix, nous rappellent "ce que nous sommes et d’où nous venons" explique le recteur de la cathédrale Saint-Jean.

Des codes pour unir l’Église

Ces différents « codes » nous permettent de nous « dessaisir de nous-même » pour mieux nous unir autour des mystères de Dieu et atteindre une universalité de l’Église.

Pour le Père Tuloup l’important reste de vivre pleinement la liturgie : « vivons, puis prenons le temps d’expliquer les choses, pas l’inverse. Vouloir expliquer un signe, c’est tuer le signe ».