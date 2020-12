Les oreilles anonymes et bienveillantes de "Chrétiens à l'écoute"

LE CHRÉTIEN QUI SE BOUGE

"Chrétiens à l'écoute" propose une écoute bienveillante et anonyme, tous les jours de l'année (même les jours fériés et le jour de l'an !) entre 12h et 16h et entre 20h et minuit.

Le diacre Jean-Pierre Berthet est le nouveau responsable diocésain de "Chrétiens à l'écoute" : il nous explique le fonctionnement et l'état d'esprit de ce service plus que précieux en ce temps de confinement qui accroît la solitude.



Un seul numéro pour appeler sur l'une des deux tranches horaires : 04 78 81 48 88 · Plus d'informations sur le site du diocèse

RETOUR SUR LA SEMAINE

Il était une figure du dialogue entre chrétiens et musulmans : l'archevêque émérite d'Alger, Mgr Henri Teissier, est décédé mardi à Lyon, où il était né et où il s'était installé après 60 ans en Algérie. Il connaissant les 19 martyrs de l'Eglise d'Algérie, et parmi eux, les moines de Tibhirine à qui il rendait visite chaque semaine.

Le père Christian Delorme, prêtre du diocèse et délégué épiscopal au dialogue interreligieux, rend hommage à Mgr Teissier.



L'AGENDA CHRÉTIEN

- le 8 décembre : pour la La Fête des Lumières, le diocèse de Lyon vous propose neuvaine, prière, lumignons aux fenêtres et églises ouvertes : infos sur lyon.catholique.fr

- RCF vous propose un calendrier de l'Avent version audio : "Les Aventures de Noël", podcast original à écouter sur rcf.fr