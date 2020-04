Les Parfums dans la Bible

Qui a dit que les protestants se

désintéressaient des autres sens que celui de

l'ouïe ? La « sola scriptura » qui leur est chère

pourrait bien exhaler des parfums

insoupçonnés ! Découverte (non exhaustive)

de quelques senteurs et du sens du parfum

dans la Bible, avec le pasteur Loïc de Putter et

son épouse Céline.