Les paroisses en temps de confinement : partage d’expérience oeucuménique

Mars 2020 – mars 2021, une année à part, une année Covid, et des questions qui se posent pour toutes les paroisses : Comment maintenir le

fonctionnement des différents groupes ? Comment rester proche de ceux qui en ont besoin, repérer les détresses et y répondre ? Quel accompagnement

spirituel à Pâques confiné et à Noël en déconfinement conditionnel ? Quelles leçons tirer de ces périodes ? Paroles protestantes vous propose un partage d’expérience peucuménique avec Loïc de Putter, pasteur de la paroisse

protestante réformée d’Angers Cholet, Bernard Delépine, pasteur de la paroisse protestante baptiste du Colombier à Angers et Christian Alain,

curé de la paroisse catholique Saint Marie de la Croix, toujours à … Angers !