On les appelle les petits frères de l'Agneau ou encore missionnaires de la sainte Face, mendiants de la Trinité sainte. A l'origine de cette communauté de frères qui évangélisent en mendiant leur pain, une femme, petite soeur Marie.

En 1968 à Paris, elle a reçu un appel pour aller rencontrer la nuit des jeunes en grande difficulté. C'est ainsi que sont nées en 1983 les petites soeurs de l'Agneau pour être une présence du Christ auprès des plus pauvres.

En 1990, les petits frères de l'Agneau voient le jour. Ils forment ensemble la communauté de l'Agneau : 160 soeurs et une trentaine de frères dans le monde, une soixantaine de soeurs et une quinzaine de frères en France et 8 petits frères et soeurs à Lyon.

Les petits frères Louis-Marie, Damian et Jean Marie témoignent de leur vie de prière, de mission, de fraternité et de mendicité.

Ils évoquent aussi le projet de fonder un petit monastère Lumière de l'Immaculée à la Croix Rousse à Lyon.



Si vous voulez soutenir la création du petit monastère à la Croix Rousse, allez sur le site du diocèse de Lyon dans la rubrique Association diocésaine de Lyon, Travaux et chantiers, petit monastère de l'Agneau