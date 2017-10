"Les révolutions religieuses d'octobre 17.... et nous ?"

Si je vous interroge sur une Révolution d'octobre 17 ?

Vous me répondrez d'emblée qu'il s'agit bien sûr de la Révolution bolchévik du début du siècle dernier. Et vous n'aurez pas tord. Mais figurez-vous qu'en ce mois d'octobre 2017, nos trois Eglises célèbrent aussi chacune un centenaire important.

Bien évidemment, on pense d'abord au 500 ème anniversaire de la Réforme protestante avec Luther ; mais il y a aussi 1217, pour l'Eglise catholique. Savez-vous que les franciscains fêtent en ce moment le 8ème centenaire de leur implantation en France ? Quant aux orthodoxes, eux, en octobre 1917, ils étaient en concile à Moscou. Les pauvres... Pas la meilleure date choisie, car les travaux conciliaires ne seront pas menés à leur terme. Et pourtant, ce fut un événement important pour l'orthodoxie, avec de réels fruits. Un concile qui a des conséquences encore aujourd'hui. Comme d'ailleurs les autres réformes dans les Eglises protestante et catholique.

C'est pourquoi, nous avons voulu, à Dialogue œcuménique, nous arrêter sur ces révolutions religieuses d'octobre 17 et sur leurs leçons pour aujourd'hui.

Avec comme d'habitude des intervenants des trois confessions chrétiennes. Et au cours de cette émission, nous aurons aussi une interpellation d'un invité éclair, Jean-Claude Guillebaud, qui vient de sortir un livre sur La foi qui reste..

Côté catholique, c'est un Franciscain qui est notre invité aujourd'hui. Ca s'imposait. Bienvenue Frère Boris Barun. Curé de la paroisse de La Trinité à Marseille.

Les deux autres intervenants, ce sont des habitués : le pasteur Gill Daudé de l'Eglise protestante unie dans le pays d'Aix-en-Provence et notre ami orthodoxe, le P. Jean Gueit, de Marseille.