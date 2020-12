Les sacrements dans les différentes confessions

Pour les catholiques et les orthodoxes, les sacrements sont au nombre de 7 : résumons-en les points communs et les nuances (dans les termes, les pratiques, les moments...).

Pour les protestants, c'est plus complexe et varié : on peut reprendre les explications des 4 catégories de célébrations (ou cérémonies) du pasteur André Gounelle : les sacrements (baptème et Cène), les cérémonies nécessaires (mariage), les cérémonies permises (confirmation, dédicace d'un lieu de culte ou ensevelissement), les cérémonies défendues (processions, culte des saints et des reliques).

Pour les Anglicans, il y a 2 sacrements (baptème et eucharistie), réputés avoir été établis par le Christ lui-même (idem chez protestants) et 5 autres rites sacramentaux (considérés depuis le 19ème siècle comme sacrements).

On peut noter que dès le 16ème siècle, la question des sacrements a divisé les protestants. Par exemple, le mouvement anabaptiste n'admet la validité du baptême qu'à l'âge de raison; le mouvement des Quakers considère qu'il n'y a pas de sacrements extérieurs, mais que la vie elle-même doit être continuellement vécue en présence et au service de Dieu.

Points de l'avancement oecuménique :

- Selon l'accord « Baptême, Eucharistie, Ministère » (dit de Lima) de 1982, le baptême est reconnu par tous, c'est à dire qu'une personne baptisée dans une confession l'est pour les autres.

- pour le sacrement de l'eucharistie, l'église catholique reconnait le sacrement orthodoxe mais pas celui des protestants et anglicans car il y a le problème de validité du ministère qui nécessite la succession apostolique.