Les Scouts du Val de Saône s'engagent pour le climat !

L'écologie n'est pas un combat réservé aux militants écologistes et aux politiques... Après les lycéens et les marches du climat, les plus jeunes s'emparent aussi du sujet comme le groupe Scouts et Guides de France du Val de Saône qui met l'écologie à l'honneur pour sa fête annuelle du 22 juin prochain....

Zéro déchet, c'est le thème de leur après-midi festif et engagé dont nous allons parler avec Charles Dubourg, le responsable du groupe.