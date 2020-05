© lovelink, l'application des couples heureux

Plusieurs études montrent qu’en Chine, les divorces ont explosé après le confinement. Alors on a décidé de vous parler d’une application qui vise à renforcer les couples. LoveLink a été créée par les Maison des Familles à Lyon, nous recevons Emilie Delorme, responsable communication.

​Dans ce numéro de Vitamine C, retrouvez également les réflexions d'un séminariste sur la période que l'on vient de vivre : "Quels sont les besoins fondamentaux de l'Homme ?". Louis de Montgrand, 29 ans, en 4ème année au séminaire Saint-Irénée de Lyon, qui témoigne de son confinement.

Le rythme a été soutenu au séminaire ces dernières semaines, avec les cours qui continuent sur internet, le triduum pascal qui a beaucoup marqué les séminaristes, et puis la prière qui se poursuit avec ferveur dans ce contexte. Louis de Montgrand nous livre ses réflexions, son analyse de cette période particulière.

Ce jeune séminariste espère pouvoir bientôt rendre visite à ses grands-parents, se rendre en paroisse pour visiter les fidèles, et continuer sa formation vers le sacerdoce. Comme d'habitude, découvrons ensemble le titre "Face to face" interprété par Matt Marvane et Chris McLarney.