Magazines œcuméniques : Témoins et Dialogue - 21 juin 2019 à 19:12

Tous les vendredis à 19h12, dimanche à 17h00 et lundi à 15h30

Riches de la polyphonie des confessions chrétiennes, les magazines œcuméniques offrent leurs regards croisés sur la foi et l'actualité, l'Eglise et la société. Chaque mois, autour d'un thème, quatre émissions hebdomadaires : Polyphonie biblique (semaine 1) : Amaury Guillem Dialogue œcuménique (semaines 2, 3) : Jean-Claude Escaffit, Dieu dans ma vie (semaine 4) : Amaury Guillem