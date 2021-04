Marie Pierre Bavuz, la formation "Libérer"

Aujourd’hui comme hier, l'Église est appelée à accueillir chacun avec amour au nom de Jésus-Christ. Peut-être plus encore aujourd’hui en ces temps de crise, de difficulté et de fragilité.

Les itinéraires et ceux des personnes avec qui cheminent avec l’Eglise sont parfois marqués par des temps d’épreuve ou des blessures qui nous empêchent de vivre pleinement l’Evangile de liberté annoncée par le Christ, et donc d’en témoigner. L’accompagnement spirituel vécu en Église a pour objectif de permettre à chacun de renouer avec une prière qui libère.

Tel est l’objectif des formations Libérer qui vont avoir lieu à Marseille et ailleurs au mois de mai de cette année 13 au 15 mai et 28 et 29 mai.

Pour en parler le pasteur Olivier Raoul-Duval reçoit MariePierre Bavuz, engagée dans ce ministère depuis plusieurs années maintenant.