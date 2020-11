Médiation sur le Notre Père

Une méditation sur le « Notre Père », la prière la plus répandue chez tous les chrétiens, quelle que soit leurs confessions. Elle est prononcée par les catholiques et les orthodoxes, en particulier durant

chaque célébration eucharistique, par les anglicans pendant les offices divins, par les protestants luthériens et réformés à chaque culte, et lors des assemblées œcuméniques.

Cette méditation s'est faite à partir de deux très beaux petits livres : Celui du Pape François, en dialogue avec le Père Marco Pozza, aumônier de la prison de Padoue, publié aux éditions Bayard, en 2018 : « Quand vous priez, dites NOTRE PÈRE ». Et celui d'Olivier Clément, grand écrivain et théologien orthodoxe, paru chez Desclée de Brouwer, en 1993 et republié en juin 2020 : « Trois prières. Le Notre Père - La prière au Saint-Esprit - La prière de saint Ephrem »