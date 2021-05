Méditation du lundi 26 avril 2021

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 10, 1-10)

En ce temps-là, Jésus déclara :

« Amen, amen, je vous le dis :

celui qui entre dans l’enclos des brebis

sans passer par la porte,

mais qui escalade par un autre endroit,

celui-là est un voleur et un bandit.

Celui qui entre par la porte,

c’est le pasteur, le berger des brebis.

Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix.

Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom,

et il les fait sortir.

Quand il a poussé dehors toutes les siennes,

il marche à leur tête, et les brebis le suivent,

car elles connaissent sa voix.

Jamais elles ne suivront un étranger,

mais elles s’enfuiront loin de lui,

car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. »

Jésus employa cette image pour s’adresser aux pharisiens,

mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait.

C’est pourquoi Jésus reprit la parole :

« Amen, amen, je vous le dis :

Moi, je suis la porte des brebis.

Tous ceux qui sont venus avant moi

sont des voleurs et des bandits ;

mais les brebis ne les ont pas écoutés.

Moi, je suis la porte.

Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ;

il pourra entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage.

Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr.

Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie,

la vie en abondance. »

Commentaire de l’Evangile

Seigneur, Toi le gardien de mon âme, apprends-moi à reconnaître les ruses de l’ennemi qui se manifeste toujours par un moyen détourné, tel un voleur. Il s’engouffre en mon âme par mes faiblesses, en escaladant mes failles.

Il se présente à moi comme un ami, lui l’ennemi de Dieu et des hommes. Il me séduit en susurrant des paroles trompeuses. Il me promet la richesse, les honneurs et le pouvoir. Une fois le dialogue engagé et séduit par le culte de ma personne, il me conduit dehors, vers des espaces alléchants.

Mais contrairement à Toi Seigneur qui marche devant moi et me conduit vers des prés d’herbes fraîches, l’ennemi, lui, reste derrière moi et me pousse à la faute. Lui qui se faisait passer pour un ami, il se fait tout à coup étranger, et tout autour de moi devient étrange : mon frère devient une menace, et la création un terrain à dominer si je ne veux pas être moi-même dominé.

Seigneur,

Toi qui nous apprends à vivre dans la confiance, donne-moi de me méfier de la méfiance inspirée par le prince de ce monde.

Toi le créateur et mon Dieu, révèle-moi ma vraie nature de créature lorsque le malin, lui-même créature, m’incite à me dénaturer pour me prendre pour un dieu.

Toi qui nous offre Ta Paix, vient faire taire en moi les paroles accusatrices de l’ennemi qui cherche à me faire chuter sous le poids de mes fautes.

Toi qui nous offre ta vie en abondance, montre-moi les ruses de celui qui vient me la prendre.

Toi qui est la parole, le verbe fait chair, toi qui m’appelle par mon nom, que j’écoute ta voix et que je ferme mes oreilles à toutes les calomnies chuchotées par l’ennemi.

Toi dont le bâton me guide, éloigne loin de moi le serpent, le tentateur qui fait peur et qui mord.

Toi qui est le chemin, viens prendre la main que je te tends, viens détourner mes pas des impasses vers lesquelles me conduit l’adversaire.

Toi qui est la vérité, aide-moi à démasquer les images déformées de ta création dont le prince du mensonge nous inonde.

Toi qui est la porte qui s’ouvre sur la vie éternelle, appelle-moi dès aujourd’hui. Je reconnaîtrai ta voix, je me laisserai guider jusqu’à Toi et je vivrai avec Toi de cette vie que tu nous offres en abondance.