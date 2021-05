Méditation du mardi 27 avril 2021

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 10, 22-30)



On célébrait la fête de la dédicace du Temple à Jérusalem.

C’était l’hiver.

Jésus allait et venait dans le Temple,

sous la colonnade de Salomon.

Les Juifs firent cercle autour de lui ;

ils lui disaient :

« Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine ?

Si c’est toi le Christ, dis-le nous ouvertement ! »

Jésus leur répondit :

« Je vous l’ai dit, et vous ne croyez pas.

Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père,

voilà ce qui me rend témoignage.

Mais vous, vous ne croyez pas,

parce que vous n’êtes pas de mes brebis.

Mes brebis écoutent ma voix ;

moi, je les connais, et elles me suivent.

Je leur donne la vie éternelle :

jamais elles ne périront,

et personne ne les arrachera de ma main.

Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout,

et personne ne peut les arracher de la main du Père.

Le Père et moi, nous sommes UN. »

Commentaire de l’Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Chapitre 10, versets 22 à 30)

J'imagine la scène : Jésus allait et venait librement lorsque des juifs l'encerclèrent.

Ils veulent le maîtriser jusqu’à ce qu’Il donne une preuve tangible de sa divinité, au-delà des paroles qu’Il prononce. Ce comportement n’est pas propre aux pharisiens de l’époque : nous le retrouvons aussi aujourd’hui chez nos contemporains. On veut des faits, et plus encore, des preuves irréfutables !

Ils l’encerclent et comme dans tout cercle, il est impossible d’en sortir. Pas d’issue. Ils veulent le coincer. En réalité, le prisonnier n’est pas celui que l’on croit. Le véritable prisonnier, celui qui tourne en rond, est celui qui refuse de croire en la parole de Dieu.

Jésus quant à lui reste libre, car il demeure dans l'amour du Père et fidèle au Père. Il ne change pas d'un iota son discours, il ne force pas le trait de peur que nous ayons une image déformée et erronée de lui.

Il délivre alors quelques signes, en complément de ses paroles, pour ceux qui croient en Lui, pour fortifier leur foi. Mais si nous refusons de croire en sa parole, si nous restons enfermés dans nos schémas de pensées, il ne sert à rien de lui demander des signes car nous ne croirons pas plus en eux.

Comment faire alors ?

Il faut laisser le Christ venir nous débarrasser de la fausse image que nous avons de lui.

Nous serons libérés de cette erreur lorsque nous accepterons que Dieu soit non pas un leader charismatique mais un agneau qui se fait pasteur.

Jésus vient nous délivrer quand nous tournons en rond dans les méandres de notre égo, il vient nous délivrer de nos désirs de tout maîtriser, de nos tentations d'avoir des preuves irréfutables. Ne faisons pas l’économie d’un cheminement intérieur, et prenons soin d’être à l’écoute de la Parole de Dieu en nous. Laissons cette parole résonner en nous, au point d’être vulnérable à son amour désarmant. Il nous l’a promis : personne, ni même la mort ne viendra nous arracher de sa main, qui est aussi celle du Père. Gardons fermement notre main dans la sienne et laissons-nous conduire, nous, ses brebis, sur ce chemin d'amour et d'éternité.