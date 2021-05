Méditation du mardi 4 mai 2021

Commentaire de l’Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Chapitre 14, versets 27 à 31a)

Cette scène se déroule après le lavement des pieds, et les disciples ne comprennent ni les gestes, ni les paroles de Jésus : “je m'en vais vous préparer une place, je ne vous laisserai pas comme des orphelins, le prince de ce monde vient”, etc. Tout cela est bien énigmatique !



Il y a de quoi être inquiets, d’autant plus que Jésus leur dit de ne pas être bouleversés ni effrayés. Que va-t-il donc se passer ? Ils ne le verront plus, tout simplement, et il faudra trouver la force et la joie de proclamer l’évangile. Mais “n’ayez crainte” leur dit le Christ, et nous dit le Christ, “car si je ne suis désormais plus avec vous, je suis en vous. Je serai en vous chaque jour, à chaque eucharistie, à chaque consécration du pain et du vin. Et c’est ma chair et mon sang qui vous procureront la paix.”

Les choses ne seront désormais plus comme avant : cela est vrai aussi bien au temps des disciples qu’aujourd’hui, où l’on nous dit que la fin de ce nouveau confinement ne sera pas un retour à nos habitudes d’avant.

Par ces paroles, le Christ les prépare, et nous prépare, à garder foi en l’avenir, à garder confiance face à l’incertitude.

Le monde a changé en un an, nous allons petit à petit renouer des relations humaines, nous allons réapprendre à rentrer en contact avec nos frères et nos sœurs, tout en gardant en nous la crainte de transmettre le virus ou d’en être contaminé.

Seigneur, alors que le prince de ce monde est présent, donne-nous la grâce d’entendre ta voix nous dire ”je te donne ma paix”, donne-nous de la recevoir, de t’aimer davantage, et de faire de notre cœur ta demeure.

Puisque le prince de ce monde n’a aucune emprise sur Toi, il n’en aura aucune sur nous aussi, si tu demeures en nous.