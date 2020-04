Messe en mémoire de la Cène du Seigneur

Chant d'entrée :

Qui donc a mis la table ?

(Duchesneau/Fleurus)

Qui donc a mis la table où nous attend le pain ?

Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin ?

Quel est celui qui nous a conviés ?

Quel est celui qui peut nous combler ?

Allons vers le festin. Il nous dira son nom.

Allons vers le festin qu'il donne en sa maison.

C´est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas.

Et rien ne peut manquer à qui suivra ses pas.

Pour nous, ta vie prend le goût du pain.

Pour nous, ta vie coule comme un vin.

Tu viens nous inviter, tu nous l´avais promis.

Ta joie revient brûler le cœur de tes amis.

Seigneur, prends-nous pour Dieu à qui tu t´es offert.

Dis-lui ton chant d´amour au nom de l´univers.

Voilà nos cœurs : porte-les vers lui.

Voilà nos vies : reçois-les pour lui.

Pour toi, nous chanterons celui qui nous bénit.

Par toi, dans ce repas, nous lui serons unis.

Mot d'accueil de Mgr Pascal Wintzer

Ouverture liturgique

Prière pénitentielle

(Messe du Frat - Glorious)

Prends pitié, Seigneur, O Seigneur Prends pitié

Prends pitié, Seigneur, O Seigneur Prends pitié

Prends pitié, O Christ, O Christ Prends pitié

Prends pitié, O Christ, O Christ Prends pitié

Prends pitié, Seigneur, O Seigneur

Prends pitié Prends pitié, Seigneur, O Seigneur Prends pitié



Gloire à Dieu

(Messe du Frat - Glorious)

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,

Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.

Car toi seul es saint,

Toi seul es Seigneur,

Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ,

Avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père.

Amen. Amen.



Première lecture :

Prescriptions concernant le repas pascal

Lecture du livre de l’Exode (12, 1-8. 11-14)

En ces jours-là, dans le pays d’Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron : « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il marquera pour vous le commencement de l’année. Parlez ainsi à toute la communauté d’Israël : le dix de ce mois, que l’on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l’agneau d’après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle, de l’année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu’au quatorzième jour du mois. Dans toute l’assemblée de la communauté d’Israël, on l’immolera au coucher du soleil. On prendra du sang, que l’on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi : la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte : c’est la Pâque du Seigneur. « Je traverserai le pays d’Égypte, cette nuit-là ; je frapperai tout premier-né au pays d’Égypte, depuis les hommes jusqu’au bétail. Contre tous les dieux de l’Égypte j’exercerai mes jugements : Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe, sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai : vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d’Égypte. « Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C’est un décret perpétuel : d’âge en âge vous la fêterez. » – Parole du Seigneur.



psaume 115 :

Refrain : Bénis soient la coupe et le pain où ton peuple prend corps !

Comment rendrai-je au Seigneur

tout le bien qu’il m’a fait ?

J’élèverai la coupe du salut,

j’invoquerai le nom du Seigneur.

Il en coûte au Seigneur

de voir mourir les siens !

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,

moi, dont tu brisas les chaînes ?

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,

j’invoquerai le nom du Seigneur.

Je tiendrai mes promesses au Seigneur,

oui, devant tout son peuple.

deuxième lecture :

« Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur »

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 11, 23-26)

Frères,

moi, Paul, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : la nuit où il était livré,

le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. »

Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang.

Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. »

Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.

– Parole du Seigneur.



Acclamation de l’Evangile :

Gloire et louange à toi Seigneur Jésus !

Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. »

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! (cf. Jn 13, 34)



Évangile

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 13, 1-15)

Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père,

Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout.

Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote, l’intention de le livrer,

Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu,

se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; puis il verse de l’eau dans un bassin.

Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture.

Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit :

« C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? »

Jésus lui répondit :

« Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu comprendras. »

Pierre lui dit :

« Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! »

Jésus lui répondit :

« Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. »

Simon-Pierre lui dit :

« Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! »

Jésus lui dit :

« Quand on vient de prendre un bain, on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds : on est pur tout entier.

Vous-mêmes, vous êtes purs, mais non pas tous. »

Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il disait : « Vous n’êtes pas tous purs. »

Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit :

« Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ?

Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment je le suis.

Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres.

C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. »

– Acclamons la Parole de Dieu.

Homélie de Mgr Pascal Wintzer



Prière universelle

Invitatoire :

Seigneur Jésus-Christ, par amour pour le Père et pour nous, tu te mets ce soir à genoux devant chacun.

Ouvre nos cœurs et nos esprits à la prière et à tous ceux qui nous entourent.

Refrain :

Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour.

1- Seigneur, au soir de ce Jeudi Saint, nous ne confions toutes les personnes, malades,

âgées, handicapées, sur lesquelles d’autres se penchent, pour leur laver les pieds,

soigner leur corps, soulager des souffrances.

Sois une présence forte et bienfaisante auprès de chacun.

2- Seigneur, par le sacrement de l’eucharistie et le geste du lavement des pieds, tu rejoins

nos corps par tes mains, par le pain et par le vin.

Aide-nous à accepter de nous laisser aux mains et au soin des autres.

Aide-nous à grandir dans une plus grande confiance réciproque.

3- Pour beaucoup, le confinement auquel nous sommes tous contraints, par souci de la

vie des autres et de notre propre vie, est une épreuve, celle d’une solitude accrue, ou

celle d’une promiscuité difficile.

Soutiens celles et ceux qui continuent ou découvrent des chemins de fraternité et

d’entraide.

4- Seigneur, ce soir tu nous invites à veiller et à prier.

Chacun le fera, dans la solitude, en famille, dans le silence ou les chants.

Soutiens chacun dans sa capacité à prendre du retrait, par rapport aux préoccupations,

aux soucis, à l’agitation.

Aide-nous à comprendre que se recueillir ce n’est pas se couper du monde et des frères

mais apprendre à mieux les connaître, mieux les aimer, mieux les servir.

Conclusion : Seigneur Jésus-Christ, où sont amour et charité, Toi et le Père êtes présents.

Nous te rendons grâce de mettre ton Esprit d’amour dans le cœur des croyants ainsi que les hommes et les femmes de bonne volonté.

Soutiens nos vies en ces Jours saints où nous te suivons sur ton chemin de Pâques.

Toi qui règne avec le Père et le Saint Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen.

Présentation des dons

Prière sur les offrandes

Préface

Saint le Seigneur

(Messe du Frat - Glorious)

Saint! Saint! Saint le Seigneur! Le Dieu de l’univers.

Saint! Saint! Saint le Seigneur! Le Dieu de l’univers.

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,

Hosanna Hosanna au plus haut des Cieux, Hosanna au plus haut des Cieux

Hosanna Hosanna au plus haut des Cieux, Hosanna au plus haut des Cieux

Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur,

Hosanna Hosanna au plus haut des Cieux, Hosanna au plus haut des Cieux

Hosanna Hosanna au plus haut des Cieux, Hosanna au plus haut des Cieux

Prière eucharistique : III

Anamnèse

(Messe du Frat - Glorious)

Gloire à toi qui étais mort,

Gloire à toi qui es vivant.

Notre Sauveur et notre Dieu,

viens, Seigneur Jésus !

Doxologie

Notre Père (récité)

Agneau de Dieu

Communion

Ce pain c'est l'amour qui se donne

(hubert Bourrel)

CE PAIN, C’EST L’AMOUR QUI SE DONNE

LE PAIN DE LA VIE, LE PAIN PARTAGÉ,

FRUIT DE LA TERRE ET DU TRAVAIL DES HOMMES,

CORPS DU CHRIST RESSUSCITÉ.

1-Venez, venez partager le pain,

SIGNE DE L’ALLIANCE, CHEMIN D’UNITÉ.

Venez, venez partager le pain, PRÉSENCE D’ÉTERNITÉ.

2-Venez, venez partager le vin,

SIGNE DE L’ALLIANCE, CHEMIN D’UNITÉ.

Venez, venez partager le vin, PRÉSENCE D’ÉTERNITÉ.

3-Venez, venez prenez et mangez,

SIGNE DE L’ALLIANCE, CHEMIN D’UNITÉ.

Venez, venez prenez et mangez, PRÉSENCE D’ÉTERNITÉ.

La nuit qu'il fut livré

(Dorlay/Geoffray/Mélodie Celtique/Mame Le C)

La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain,

En signe de sa mort, le rompit de sa main :

"Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne

Afin de racheter tous mes frères humains."

Après qu'il eût soupé pour la dernière fois,

S'offrit comme victime au pressoir de la croix :

"Mon sang, versé pour vous, est le sang de l'Alliance ;

Amis, faites ceci en mémoire de moi."

Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes témoins :

Ta mort, nous l'annonçons par ce pain et ce vin.

Jésus ressuscité, ton Église t'acclame,

Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin !

Tu viens revivre en nous ton mystère pascal :

Éteins en notre chair le foyer de tout mal.

Nous sommes tes sarments, sainte vigne du Père :

Fais-nous porter du fruit pour le jour triomphal.

Seigneur, nous attendons ton retour glorieux :

Un jour tu nous prendras avec toi dans les cieux.

Ton corps est la semence de vie éternelle :

Un jour tu nous prendras à la table de Dieu.

Prosternez-vous

(éd. l’Emmanuel)

1- Prosternez-vous devant votre Roi, adorez-le de tout votre coeur.

Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre Roi des rois !

2- Déposez-lui, toute votre vie, accueillez-le, il est le Sauveur !

Reconnaissez son Immensité, sa Vérité, sa Puissance et sa Gloire !

Seigneur Jésus tu es présent

(Paroles : M. Penhard - Musique : C.-E. Haugue)

1. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie,

Dans cette hostie nous t´adorons et nous te magnifions.

2. Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné.

Tu es le Christ, tu es l´Agneau immolé sur la croix.

3. Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés.

Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.

Tantum ergo sacramentum

Tantum ergo Sacramentum

Veneremur cernui:

Et antiquum documentum

Novo cedat ritui:

Praestet fides supplementum

Sensuum defectui.

Il est si grand, ce sacrement !

Adorons-le, prosternés.

Que s’effacent les anciens rites

Devant le culte nouveau !

Que la foi vienne suppléer

Aux faiblesses de nos sens !

Genitori, Genitoque

Laus et iubilatio,

Salus, honor, virtus quoque

Sit et benedictio:

Procedenti ab utroque

Compar sit laudatio. Amen.

Au Père et au Fils qu’il engendre

Louange et joie débordante,

Salut, honneur, toute-puissance

Et toujours bénédiction !

A l’Esprit qui des deux procède

soit rendue même louange. Amen.