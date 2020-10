Open Church 2020-21 : la super-rentrée des super-cathos

LE CHRÉTIEN QUI SE BOUGE

Il a repris les rênes de la communication de la Pastorale des jeunes du Diocèse de Lyon : Thomas Gaudin détaille les nouveautés de cette édition 2020 du Festival Open Church, qui attend des centaines de jeunes dans la Primatiale Saint-Jean à Lyon (métro Vieux Lyon) ce dimanche 4 octobre en fin de journée.

Cette année, c'est le thème des super-héros qui a été choisi.

Le « Guide des Jeunes Cathos 2020/2021 - The Essential Endgame » sera distribué gratuitement à la fin de l'événément.

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES sur jeunescathoslyon.fr

RETOUR SUR LA SEMAINE

La mort violente de Victorine Dartois, étudiante nord-iséroise de 18 ans, a ému, au-delà de ses proches, toute la communauté chrétienne ; elle était une paroissienne très impliquée à Saint Paul des Quatre Vents à Villefontaine. Écoutez le curé de cette paroisse, Père Stéphane Simon.

Une cagnotte est ouverte sur lacagnottedesproches.fr

RDV pour une marche blanche ce dimanche à 14h30 au départ du stade de la prairie de Villefontaine.

L'AGENDA CHRÉTIEN

- mercredi 7 octobre, concert de Natasha St-Pier à l'Église Sainte-Blandine de Lyon ; infos et places sur egliselyoncentre.fr

- jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 octobre 2020, à l'Université Catholique de Lyon (campus Saint-Paul) : colloque Saint-Irénée ; infos et inscriptions sur ucly.fr