Parcours saint Joseph 4 - saint Joseph, père au courage créatif et travailleur exemplaire

Dans le cadre de l’année spéciale saint Joseph décrétée par le pape François le 8 décembre 2020, RCF, la Radio Chrétienne Francophone, vous propose un parcours de 5 conférences pour découvrir les diverses facettes du visage de Saint Joseph en suivant la lettre du pape François intitulée “Patris Corde”, ce qui signifie “coeur de père”.

Ce parcours est organisé en partenariat avec la grande marche des hommes avec saint Joseph du vendredi 19 mars 2021, jour-même de la fête de saint Joseph. Une journée au grand air pour faire une pause, discerner, partager et prier ensemble.

Le thème de cette quatrième conférence est : saint Joseph, père au courage créatif.

Le conférencier est Marc Grisard, membre d’une maison de l’Alliance de la Communauté du Verbe de Vie.

La conférence reprend les parties 5 et 6 de la lettre du pape.

St Joseph, un père au courage créatif :

St Joseph accueille les épreuves de la Sainte Famille, comme par exemple la nativité dans le dénuement à Bethléem ou la fuite en Egypte pour échapper à la fureur d’Hérode, dans la confiance.

Il rebondit en transformant l’épreuve en opportunité pour agir avec créativité et détermination par le don de Force qui vient de l’Esprit Saint. Il devient ainsi le protecteur et gardien de la sainte Famille, et aussi de l’Eglise.

St Joseph travailleur :

St Joseph, quelle que soit la modestie de sa position sociale, représente de façon exemplaire la dignité du travail, source d’épanouissement et de subsistance des familles, coopération à l’œuvre créatrice de Dieu.

L’Evangile nous présente l’humilité de St Joseph comme modèle.

Il ne faut pas nous laisser impressionner par le pouvoir, le prestige des uns et des autres, mais nous préoccuper de la dignité de chacun à sa place, si modeste soit-elle.

Nous avons tous aux yeux de Dieu une égale dignité que nous devons respecter. Ces principes sont à l’origine de la doctrine sociale de l’Eglise.