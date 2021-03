Parcours saint Joseph 5 - Saint Joseph, modèle de paternité

Dans le cadre de l’année spéciale saint Joseph décrétée par le pape François le 8 décembre 2020, RCF, la Radio Chrétienne Francophone, vous propose un parcours de 5 conférences pour découvrir les diverses facettes du visage de Saint Joseph en suivant la lettre du pape François intitulée “Patris Corde”, ce qui signifie “coeur de père”.

Ce parcours est organisé en partenariat avec la grande marche des hommes avec saint Joseph du vendredi 19 mars 2021, jour-même de la fête de saint Joseph. Une journée au grand air pour faire une pause, discerner, partager et prier ensemble.

Le thème de cette cinquième conférence est : saint Joseph, modèle de paternité.

Le conférencier est Jacques Galloy, selon le discours du pape au Collège Pontifical Belge de Rome.

Le 18 mars, veille de la solennité de saint Joseph, en cette année qui lui est dédiée, le pape François a reçu en audience le Collège Pontifical Belge de Rome à l’occasion des 175 ans. Ce Collège a compté saint Jean-Paul II parmi ses étudiants. Le pape François s’est adressé aux prêtres en formation et au recteur, Mgr Smet, pour évoquer l’exemplarité de saint Joseph. Il s’adresse à des prêtres qui se préparent à accompagner une communauté de croyants. Cette conférence permet de transposer le texte pour qu’il s’adresse aussi à des pères qui accompagnent leur famille, comme saint Joseph.

En premier lieu, saint Joseph est un père qui accueille. En effet, toute rébellion vaincue et ses légitimes projets personnels mis de côté, il a aimé et accueilli Marie et Jésus, une épouse et un fils bien différents par rapport à la vision de la vie familiale qu’il pouvait désirer, mais pour cela protégés et aimés encore davantage par lui. C’est-à-dire que Joseph n’a pas cherché d’explications à la surprenante et mystérieuse réalité qui s’est trouvée en face de lui, mais il l’a accueillie avec foi en l’aimant telle qu’elle était.

Saint Joseph est ensuite un père qui garde. Etre gardien fait essentiellement partie de sa vocation et de sa mission. Il s’agit d’un devoir que Joseph a vécu « avec discrétion, avec humilité, dans le silence, mais par une présence constante et une fidélité totale, même quand il ne comprenait pas ». Garder est une attitude intérieure qui conduit à ne jamais perdre de vue les autres, en évaluant à chaque fois quand se retirer et quand se faire proches, mais en maintenant toujours un coeur vigilant, attentif et priant.

Enfin, saint Joseph est un père qui rêve. Non un “rêveur” dans le sens de quelqu’un qui a la tête dans les nuages, détaché de la réalité, non, mais un homme qui sait regarder au-delà de ce qu’il voit : avec un regard prophétique, capable de reconnaître le dessein de Dieu là où d’autres ne voient rien, et avoir clairement l’objectif à atteindre. Saint Joseph a su en effet voir en Marie et Jésus, non seulement une jeune épouse et un enfant : il voyait toujours en eux l’action de Dieu, la présence de Dieu.

Chers pères (prêtres), dit le pape, en cette année qui lui est dédiée, je vous invite à redécouvrir, particulièrement dans la prière, la figure et la mission de saint Joseph, docile à la volonté de Dieu, humble auteur de grandes entreprises, serviteur obéissant et créatif.

Le texte complet: https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2021-03/pape-francois-audience-college-belge-discours-pretres-joseph.html