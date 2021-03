Pardon (Lc 7, 36-50)

Prière :

« Seigneur Jésus, Tu es venu pour nous sauver, et ta rencontre avec la femme pécheresse m’en témoigne encore aujourd’hui. En écoutant ton enseignement sur les choses du royaume, en assistant aux guérisons et en découvrant ton immense compassion pour les hommes, elle a pris conscience de sa grande pauvreté, de son péché, mais surtout qu’elle en été pardonnée depuis toujours. Voilà la source de son amour pour Toi, manifestée par tous ces gestes.

Ouvre mon regard, Seigneur, sur ma faute et sur ta grande miséricorde. Fais que je ne doute pas de l’accueil que tu me fais chaque jour malgré ma pauvreté et mes manquements, et que je t’en rende grâce. Aide moi aussi à avoir ce regard d’amour pour mes frères, sans jugement, et à répondre à tes attentes. Oui Seigneur, te faire confiance m’apporte ta Paix. »