Parlez-nous des Saints - Saint Antoine de Padoue

Antoine (1195-1231), "le saint de tout le monde" selon l'expression du pape Léon XIII, est né à Lisbonne (Portugal) au temps des croisades. Disciple de saint Augustin et de saint François d'Assise, il fut missionnaire, prédicateur, thaumaturge, mystique puis, après sa mort, vénéré sur sa tombe à Padoue (Italie) et invoqué dans le monde entier, comme le montre le grand nombre de ses statues présentes dans toutes les églises.

Mais qui est ce "saint que tout le monde aime" et que le pape Pie XII proclama "docteur évangélique de l'Eglise" ? Cette émission retrace son histoire et les nombreux témoignages de sa présence, de sa compassion, de la paix et de la foi retrouvée.