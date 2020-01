Parlez-nous des Saints - Saint Jean Bosco

Né le 16 août 1815 dans le hameau des Becchi, Jean est le 3e de la famille Bosco. Ayant perdu son père à l'âge de 2 ans, il aidera bientôt sa mère et ses frères aux travaux de la ferme. Outre ses temps de jeu avec ses amis, Jean aime beaucoup voir le spectacle des saltimbanques. Ces spectacles vont lui inspirer de faire à son tour des réprésentations, entrecoupées de temps de prière et de prédication de l'Evangile.

Intelligent, Jean travaillera dur pour réussir ses études et devenir, le 5 juin 1841, prêtre à Turin. Soucieux du sort de tous ces jeunes à la rue, sans famille et sans avenir, il deviendra leur compagnon de route, les aidant à lire et à écrire, à trouver un travail et à prier régulièrement. Il aura ausi affaire avec les autorités, les confrères et les bandits. Une vie pleine de rebondissements qui mérite d'être approfondie.