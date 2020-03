Parlez-nous des Saints - saint Paul

Architecte du christianisme, missionnaire et épistolier inlassable, comment parler de saint Paul sans passion ? Au cours de périples épuisants dans toutes les grandes villes d'Asie Mineure et de Grèce, Paul n'a eu de cesse de propager la Bonne Nouvelle de la résurrection de Jésus, mort crucifié à Jérualem. Ce Jésus, qu'il n'a pas connu, il s'est totalement mis à son service. Sa joie ? L'annoncer et vivre pour lui. Son rêve ? Souffrir et mourir pour lui.

Cette émission reviendra sur les origines juives de l'Apôtre, sa formation auprès du rabbin Gamaliel à Jérusalem, sa persécution des chrétiens, sa conversion sur la route de Damas, son retrait au désert, ses voyages missionnaires, les points clés de son enseignement et son martyre à Rome.