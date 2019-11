Parlez-nous des Saints Sainte Catherine Labouré

Nous partons cette semaine à la découverte de sainte Catherine Labouré, à l'origine de la si célèbre Médaille Miraculeuse. Née en 1806 non loin de Dijon, Catherine grandit dans une famille de 10 enfants. Perdant sa mère à l'âge de 9 ans, elle doit bien vite faire face aux difficultés du travail à la ferme.

Voulant devenir Fille de la Charité, elle attendra patiemment l'accord de son père pour entrer au séminaire des Filles de la Charité, 140 rue du Bac, à Paris. C'est dans la chapelle de ce lieu qu'elle reçoit une mission de Marie elle-même : faire frapper une médaille représentant la Sainte Vierge d'un côté, et de l'autre, le coeur de Jésus, couronné d'épines, et celui de Marie, transpercé d'un glaive.

Comment répondre à cette mision sans se faire connaître ? C'est ce qui vous sera révélé dans cette émission consacrée à Catherine Labouré. La question du jour reviendra sur le sens de la fête de Toussaint.