Parlez-nous des Saints - Sainte Rita

Sainte Rita fut épouse et mère. Après la mort de son mari et de ses deux enfants, elle resta forte et confiante en Dieu. Devenue religieuse, elle vécut en union à la Passion du Christ (stigmate au front) et engagée au service des pauvres.

Sa persévérance dans les épreuves et sa confiance en Dieu en ont fait la "sainte des cas impossibles et désespérés". Si elle a passé toute sa vie en Italie, elle est très connue en France, notamment dans la moitié Sud où sa dévotion populaire est particulièrement forte.