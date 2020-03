Pasteur J-F Oberlin (1740 – 1826) : Le progrès social au service de la foi

Il est des hommes qui soulèvent des montagnes, des révolutionnaires non violents qui mettent leur vie et leur énergie au service de leurs contemporains. Quelques noms viennent spontanément à l’esprit, certainement pas celui de Jean-Frédéric Oberlin. C’est le moment d’en savoir plus sur ce pasteur « Ouvrier de la terre, visionnaire du ciel », en particulier sur son système éducatif tout à fait avant gardiste. Suivez le guide, Estelle Méry, conservatrice du Musée Oberlin à Waldersbach.