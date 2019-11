Pasteur Stephen Backman, un ministère itinérant entre Pertuis, Luberon et Val de Durance

En coordination avec la paroisse d'Aix en Provence, il doit inventer un nouveau ministère pastoral dans une zone de grande dispersion des protestants. Fils de missionnaires américains et canadiens, il a grandi Marseille il a eu une enfance bercée par les chants évangéliques a et choisi l’Église protestante unie pour y devenir pasteur. Il vient de Lyon ou il a eu à bâtir une nouvelle paroisse issue de la réunion de trois temples. Un parcours multiculturel qui lui sera utile dans une région qui allie la grande industrie internationale avec Cadarache et ITER, le résidentiel et la ruralité.