Père Paul Adrien d'Hardemare - La Trinité (1/5) (rediffusion)

En ouvrant le cathéchisme de l'Eglise catholique, on peut lire que le mystère de la très sainte trinité est le mystère central de la foi et de la vie chrétienne. Et qu'Il est le mystère de Dieu en lui-même . Rien que cela !

Frère Paul Adrien d'Hardemare, comment a-t-on découvert que Dieu était trinité ?





A demain frère Paul Adrien pour la Suite de cette réflexion sur la trinité.