Peut-on parler d'une « morale chrétienne », et si oui, comment la définir ?

Orthodoxes, protestants, anglicans et catholiques sont d'accord pour dire que « Réduire la vie chrétienne à la ou une morale, au moralisme, serait une perversion du christianisme » comme l'écrit Christos Yannaras, philosophe grec et théologien orthodoxe. Et le jésuite Michel Souchon rappelle que « Nous sommes sauvés par l’amour gratuit et la miséricorde de Dieu. Et nous essayons d’agir bien parce que nous sommes aimés et sauvés. ». Agir en chrétien est donc relatif à cet acte de foi en l'amour gratuit de Dieu, chaque confession chrétienne l'exprimant à sa manière.